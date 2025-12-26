Юрист рассказал, как решение Верховного суда по делу Долиной повлияет на рынок вторички

Решение Верховного суда РФ по делу певицы Ларисы Долиной оказалось мощным посылом для всего рынка вторичной недвижимости. Об этом в разговоре с «Известиям» заявил юрист в сфере недвижимости, член Ассоциации юристов России Дмитрий Кащаев.

По словам специалиста, на протяжении долгого времени адвокаты видели опасный перекос. Он объяснил, что суды, руководствуясь сочувствием к жертвам мошенников, разрушали институт добросовестного покупателя. В такой ситуации все меры и проверки не действовали или значительно обесценивались в ходе судебного процесса.

«Суд верно обозначил, что если человек на протяжении жизни ведет активную деятельность, заключает сложные контракты и обладает богатым опытом, он не может внезапно превратиться в «неосознанного субъекта» только из-за телефонного обмана», — отметил юрист.

По его словам, одной из самых показательных деталей, которая подтверждает осознанность действий продавца, является его вовлеченность в нюансы сделки. Он может торговаться или обсуждать конкретные сроки выезда.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого говорил в беседе с «Газетой.Ru», что спрос на новостройки в России вырастет на 10-15% в начале 2026 года. Причиной этому будет «эффект Долиной», который привел к массовым случаям оспаривания сделок на вторичном рынке.

