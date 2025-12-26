Размер шрифта
Новости. Общество

Юрист рассказал, как решение Верховного суда по делу Долиной повлияет на рынок вторички

Юрист Кащаев: решение суда по делу Долиной стало посылом для рынка недвижимости
tetxu/Shutterstock/FOTODOM

Решение Верховного суда РФ по делу певицы Ларисы Долиной оказалось мощным посылом для всего рынка вторичной недвижимости. Об этом в разговоре с «Известиям» заявил юрист в сфере недвижимости, член Ассоциации юристов России Дмитрий Кащаев.

По словам специалиста, на протяжении долгого времени адвокаты видели опасный перекос. Он объяснил, что суды, руководствуясь сочувствием к жертвам мошенников, разрушали институт добросовестного покупателя. В такой ситуации все меры и проверки не действовали или значительно обесценивались в ходе судебного процесса.

«Суд верно обозначил, что если человек на протяжении жизни ведет активную деятельность, заключает сложные контракты и обладает богатым опытом, он не может внезапно превратиться в «неосознанного субъекта» только из-за телефонного обмана», — отметил юрист.

По его словам, одной из самых показательных деталей, которая подтверждает осознанность действий продавца, является его вовлеченность в нюансы сделки. Он может торговаться или обсуждать конкретные сроки выезда.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого говорил в беседе с «Газетой.Ru», что спрос на новостройки в России вырастет на 10-15% в начале 2026 года. Причиной этому будет «эффект Долиной», который привел к массовым случаям оспаривания сделок на вторичном рынке.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее покупать недвижимость.

