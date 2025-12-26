Балицкий озвучил последствия очередной атаки ВСУ на Запорожье

Более 6649 абонентов остаются без электричества в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожья после атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, без света остаются жители города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Мичурино, Днепровка и Знаменка. Уточняется, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

16 декабря Балицкий сообщил, что ВСУ не менее 10 раз атаковали Запорожскую область. Под обстрел попали жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры в трех муниципальных округах региона — Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском.

Глава региона рассказал, что в результате прилетов три человека получили ранения, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью. Балицкий уточнил, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденного электро- и газоснабжения в Каменке-Днепровской. Также специалисты оценивают масштаб разрушений в результате обстрела ВСУ.

Ранее два села в Запорожье остались без электричества после обстрела ВСУ.