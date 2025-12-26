На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балицкий озвучил последствия очередной атаки ВСУ на Запорожье

Балицкий: свыше 6 тысяч абонентов в Запорожье остаются без света из-за атак ВСУ
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Более 6649 абонентов остаются без электричества в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожья после атак вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, без света остаются жители города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Мичурино, Днепровка и Знаменка. Уточняется, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

16 декабря Балицкий сообщил, что ВСУ не менее 10 раз атаковали Запорожскую область. Под обстрел попали жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры в трех муниципальных округах региона — Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском.
Глава региона рассказал, что в результате прилетов три человека получили ранения, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью. Балицкий уточнил, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденного электро- и газоснабжения в Каменке-Днепровской. Также специалисты оценивают масштаб разрушений в результате обстрела ВСУ.

Ранее два села в Запорожье остались без электричества после обстрела ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами