Синоптик рассказал об интенсивности снегопадов в Москве и Подмосковье

В столичном регионе в ближайшее время продолжится снегопад, но его интенсивность постепенно ослабеет. За сегодняшний день ожидается не более 4 мм осадков, но при этом из-за аномально низкого атмосферного давления жители могут почувствовать себя плохо, рассказал 360.ru синоптик Евгений Тишковец.

Осадки в Москве и области начались еще накануне вечером и продолжаются до сих пор, локально это привело к проблемам на дорогах. На данный момент, по словам синоптика, высота снежного покрова в столице составляет порядка 5 см, в области – от 7 до 10 см. При этом в городе сохраняется пасмурная погода с видимостью на дорогах около 8 км, дует северо-западный ветер со скоростью 3 м/с, а влажность достигает 99%.

«Атмосферное давление аномально низкое, составляет 733,3 миллиметра ртутного столба, что негативно может сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил Тишковец.

Он также добавил, что в ближайшее время сохранится облачная погода с мокрым снегом и северным порывистым ветром 4-9 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, а атмосферное давление вырастет до 739 миллиметров ртутного столба.

Напомним, на улицы городов Подмосковья вывели спецтехнику для устранения последствий сильного снегопада, обрушившегося на регион вследствие мощного шторма. На сегодня синоптики обещают продолжение непогоды, предупреждая жителей о сильном ветре, снегопаде и гололедице. По данным Гидрометцентра, осадки немного поутихнут только к полуночи, и в ближайшее время продолжать расчистку дорог, заваленных снегом.

Ранее москвичам рассказали о росте сугробов в январские праздники.