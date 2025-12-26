Размер шрифта
Собаководам рассказали, можно ли питомцу мандарины

Кинолог Голубев: мандарины собакам противопоказаны
Shutterstock/ShineTerra

Запах мандарина может понравиться собаке, однако угощать им ее нельзя. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Сам по себе мандарин не является высокотоксичным продуктом, но его употребление нежелательно. Поэтому лучше использовать эфирное масло либо корки мандарина именно ради запаха. Сам фрукт давать питомцу не стоит», — сказал специалист.

Он посоветовал устроить для питомца простую новогоднюю игру. Для этого необходимо подготовить несколько одинаковых коробок, в оду из них положить мандарины и дать собаке понюхать. Затем стоит перемешать коробки и предложить животному угадать, в какой из них находится источник запаха.

Когда любимец сделает правильный выбор, его важно похвалить и дать лакомство, но не мандарин, заключил кинолог.

До этого Голубев предупреждал, что новогодние фейерверки особенно опасны для собак. По его словам, громкие звуки не только пугают животных, но и причиняют им настоящую боль, поскольку их слух чувствительнее человеческого.

Ранее собаководам рассказали, почему питомец ест снег и опасно ли это.

