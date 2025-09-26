На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рабочий завода Tesla требует $51 млн после «нападения» робота

Daily Mail: в США сотрудник завода Tesla требует $51 млн после травмы из-за робота
true
true
true
close
Shutterstock

В США рабочий завода Tesla требует $51 млн после «нападения» робота, пишет Daily Mail.

Технический специалист компании Tesla Питер Хинтердоблер подал иск на сумму $51 млн против автопроизводителя FANUC America — поставщика промышленных роботов. Поводом стало происшествие на заводе во Фремонте в июле 2023 года, где истец получил тяжелые травмы от удара механической рукой робота.

По утверждению Хинтердоблера, инцидент произошел во время разборки оборудования. Рука робота с трехтонным противовесом внезапно отсоединилась и ударила его с большой силой. В результате 50-летний специалист потерял сознание и упал на пол цеха. На лечение он уже потратил $1 млн, а будущие медицинские расходы оцениваются как минимум в $6 млн.

В иске заявляется, что Tesla не обеспечила безопасность работ — оборудование не было должным образом отключено и закреплено. Также указывается на недостатки в проектировании робота со стороны FANUC. После происшествия на предприятии были введены новые протоколы безопасности для подобных операций.

Ранее в Китае на заводе робот вышел из строя и попытался напасть на рабочих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами