Стало известно, сколько россиян встречали Новый год в необычных местах

Skyeng: 12% россиян хотя бы один раз встречали Новый год вне дома
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Многие россияне хотя бы один раз в жизни праздновали Новый год вне дома. Среди необычных мест для празднования оказались такси, поезда и даже лифт. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследователей онлайн-школы Skyeng.

Согласно результатам опроса, 3% респондентов встречали Новый год в поезде, поскольку между многими крупными городами в России особенно большое расстояние. Еще 2% опрошенных отмечали праздник в такси, самолете или в больнице. При этом одни из них оказывались в полете из-за его романтики, а другие пытались успеть домой к полуночи.

Помимо этого, 1% россиян праздновали Новый год в автобусе, метро или в роддоме. А 0,3% доводилось отмечать праздник в лифте.

Академический директор школы иностранных языков Skyeng Анастасия Екушевская отметила, что 43% опрошенных россиян хотели бы встречать Новый год вне дома. Одним из основных препятствующих этому факторов оказался языковой барьер, из-за которого у респондентов нет возможности планировать празднование за границей.

До этого опрос kp.ru показал, что 71% россиян планируют приготовить оливье для новогоднего застолья в этом году. Респонденты признались, что не представляют праздник без этого блюда. При этом одни из них приготовят салат самостоятельно, а другие хотят заказать блюдо доставкой.

Ранее эксперт объяснила, почему корпоративы теряют популярность.

