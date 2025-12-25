Захарова ответила своим критикам фразой о «подсвинках»

Иностранные агенты пытаются «подхрюкивать», указывая на наличие рождественских елок и иллюминации в Европе, якобы вопреки прогнозам Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее иноагенты распространили сообщения о том, будто бы Захарова предсказала полное отсутствие иллюминации в Европе на Рождество Христово (на Западе Рождество отмечают преимущественно по Григорианскому календарю — 25 декабря). В то же время дипломат отметила, что иллюминация будет, но в меньших количествах из-за цен на электричество и газ в странах Евросоюза.

«И тут же иноагентская наша братия начинает, современным языком говоря, «подхрюкивать подсвинкам» о том, что это все неправда, и вот посмотрите, какие елки. Да, елки есть, но вы проверьте, как и кем в Берлине эти елки оплачены», — прокомментировала сообщения Захарова.

Представитель МИД РФ утверждает, что на иллюминацию собрали деньги граждане стран ЕС, предприниматели и пенсионеры.

Захарова пояснила, что МИД России фиксирует сообщения самих же стран Запада о финансовых трудностях при организации рождественских мероприятий и в своих заявлениях опираются на озвученную самими европейцами данные.

Ранее RT поздравил жителей Европы с Рождеством необычным сатирическим клипом.