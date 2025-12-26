На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сообщение украинских мошенников помогло задержать наркоторговца в Москве

Baza: в Москве наркоторговца задержали с помощью украинских мошенников
close
Пресс-служба ФСБ России

В Москве распространителя наркотиков поймали после ложного сообщения о минировании со стороны украинских мошенников. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, письмо об опасном предмете пришло на почту одного из местных отелей. Сообщение заметили не сразу, но после обнаружения вызвали соответствующие службы.

Специалисты с собаками обошли все номера, в одном из них они обнаружили рюкзак, который привлек внимание животного. Внутри обнаружили пакет с наркотиками. В самом отеле взрывчатки не оказалось.

Выяснилось, что владелец рюкзака недавно заселился, но бросил свои вещи и покинул гостиницу. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговца.

До этого в Анапе девушка оставила рюкзак с книгами в гостиничном комплексе и позже заявила о минировании. Опасных предметов не обнаружили, девушку задержали. Выяснилось, что недавно ее уволили и таким образом она хотела добиться встречи с начальством.

Ранее россиянам рассказали, что делать с сообщениями об угрозе совершения взрывов.

