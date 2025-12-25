На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Анапе девушка заявила о бомбе в отеле, чтобы вернуться на работу после увольнения

В Краснодарском крае девушка заявила о бомбе в отеле, чтобы вернуться на работу
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Анапы получила три года колонии за сообщение о ложном минировании гостиницы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошёл в одном из гостиничных комплексов Анапы. Девушка, ранее работавшая в этом отеле и уволенная, решила таким способом привлечь к себе внимание администрации. Она оставила свой рюкзак в общедоступной зоне и сделала анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве.

На место прибыли оперативные службы, включая полицию, Росгвардию и кинологов. Здание было оцеплено, проведена эвакуация. При осмотре рюкзака взрывчатки обнаружено не было — внутри находились книги. Подозреваемую в ложном сообщении о теракте задержали, в суде она заявила, что хотела добиться встречи с руководством для разговора о вакансиях.

Анапский городской суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании объекта Минобороны.

