Родителям объяснили , как защитить ребенка от кариеса в новогодние праздники

Врач Кузнецова: минеральная паста поможет защитить ребенка от кариеса
Stanislaw Mikulski/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние праздники, изобилующие всевозможными блюдами и десертами, становятся настоящим испытанием для зубов, особенно детских. Как защитить ребенка от развития кариеса в это время, рассказала в беседе с РИАМО детский врач-стоматолог, член отраслевой экспертизы бренда Apadent Екатерина Кузнецова.

Она пояснила, что основная причина возникновения кариеса — чрезмерное потребление углеводов. Сахар, взаимодействуя с бактериями в полости рта, образует кислоту, которая разрушает зубную эмаль.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение натуральным альтернативам сладостям, таким как свежие фрукты или конфеты с пониженным содержанием сахара. Особое внимание стоит уделять количеству шоколада в детском рационе, поскольку молочные зубы более уязвимы и склонны к разрушению.

«Если сладкого никак не избежать, после каждого приема пищи необходимо тщательно чистить зубы щеткой средней жесткости, соответствующей возрасту ребенка, и использовать пасту с наногидроксиопатитом — минералом, который составляет основу эмали. <...> Также важно прививать детям полезные привычки, например пользоваться зубной нитью и ополаскивателем», — отметила врач.

Кроме того, не стоит забывать про регулярные визиты к стоматологу — раз в 3-4 месяца, добавила Кузнецова.

Заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова до этого дала советы по организации новогоднего стола для детей.

Эксперт порекомендовала не предлагать детям острое, жирное и чрезмерно соленое. При этом она отметила, что не существует абсолютно вредных или полезных продуктов — важна золотая середина с учетом возраста и состояния здоровья ребенка.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли рассказывать ребенку, что Деда Мороза не существует.

