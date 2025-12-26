На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, стоит ли опасаться появления клещей на новогодних елках

Эколог Фролов: клещи могут попасть на новогодние елки
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Клещи не зимуют на хвойных деревьях, но могут попасть на новогодние елки при определенных условиях и представлять опасность для людей и домашних животных. Об этом газете «Известия» рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

Он уточнил, что они активизируются при температуре выше +10…+12°C и начинают ползти вверх по траве, кустам или деревьям. Поэтому риск представляют ели, привезенные из южных регионов. При этом эксперт уточнил, что такие случаи носят единичный характер.

В целях профилактики эколог призвал осматривать себя и животных на предмет наличия клещей в первые пару дня после установки живой елки.

«Основную опасность представляет не сам укус, а возможность заражения клещевым энцефалитом или другими инфекциями. Поэтому при обнаружении присосавшегося клеща, который выглядит как черная точка с раздувающимся брюшком, необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт», — заключил Фролов.

До этого сообщалось, что в центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Особенно активны они на елках, которые россияне приносят домой с базаров. Telegram-канал Baza писал, что подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. Отсутствие морозов приводит их к кратковременной спячке, а при потеплении насекомые выходят наружу из-под мха, снега и начинают паразитировать на хвойных деревьях, таким образом попадая в дома россиян.

Ранее ветврач объяснила, нужно ли обрабатывать собак от клещей при нестабильной погоде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами