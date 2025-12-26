Россиянам рассказали, стоит ли опасаться появления клещей на новогодних елках

Клещи не зимуют на хвойных деревьях, но могут попасть на новогодние елки при определенных условиях и представлять опасность для людей и домашних животных. Об этом газете «Известия» рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

Он уточнил, что они активизируются при температуре выше +10…+12°C и начинают ползти вверх по траве, кустам или деревьям. Поэтому риск представляют ели, привезенные из южных регионов. При этом эксперт уточнил, что такие случаи носят единичный характер.

В целях профилактики эколог призвал осматривать себя и животных на предмет наличия клещей в первые пару дня после установки живой елки.

«Основную опасность представляет не сам укус, а возможность заражения клещевым энцефалитом или другими инфекциями. Поэтому при обнаружении присосавшегося клеща, который выглядит как черная точка с раздувающимся брюшком, необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт», — заключил Фролов.

До этого сообщалось, что в центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Особенно активны они на елках, которые россияне приносят домой с базаров. Telegram-канал Baza писал, что подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. Отсутствие морозов приводит их к кратковременной спячке, а при потеплении насекомые выходят наружу из-под мха, снега и начинают паразитировать на хвойных деревьях, таким образом попадая в дома россиян.

Ранее ветврач объяснила, нужно ли обрабатывать собак от клещей при нестабильной погоде.