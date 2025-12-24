Энтомолог отреагировал на новость о распространении «елочных» клещей

Сообщения о распространении «елочных» клещей, которые якобы попадают в квартиру вместе с живыми елями с новогодних базаров, не соответствуют действительности. Об этом »Москве 24» заявил энтомолог Александр Каширский, комментируя распространившуюся в СМИ информацию.

По его словам, на опубликованных в социальных сетях изображена тля. Ее можно отличить по шести конечностям и усикам, которые торчат вперед. Специалист отметил, что тля питается соком различных растений, в том числе хвойных. При этом в тепле ей не выжить, поэтому насекомые не смогут причинить вреда людям или комнатным растениям.

«Они специализируются на питании хвойными видами, а не на тех растениях, которые обычно выращиваются в домах», — подчеркнул Каширский.

Он добавил, что укусить людей могут именно иксодовые клещи, которые обитают в лесной подстилке, а не в елках.

Накануне сообщалось, что в центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Особенно активны они на елках, которые россияне приносят домой с базаров. Telegram-канал Baza писал, что подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. Отсутствие морозов приводит их к кратковременной спячке, а при потеплении насекомые выходят наружу из-под мха, снега и начинают паразитировать на хвойных деревьях, таким образом попадая в дома россиян.

Ранее биолог рассказал, каких насекомых можно принести домой с новогодней елкой.