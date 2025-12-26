На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, чем гонконгский грипп отличается от других штаммов

Терапевт Хухрев: гонконгский грипп протекает сложнее других штаммов
Гонконгский грипп отличается от других штаммов тем, что начинается и протекает более «ярко» и сложно. Он начинается с очень высокой температуры и прочих симптомов, но что касается осложнений, то в целом они мало отличаются от обычного гриппа, рассказал 360.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Начинается заболевание гонконгского гриппа стремительно, а его признаки, как правило, переносятся сложнее, отметил медик.

«Температура выше, больше светобоязнь, иногда по кишечнику «долбит». Так, по сути, тот же грипп, просто его так назвали», — пояснил врач.

Комментируя сообщения о том, что заболевание приводит к осложнениям на ушах, Хухрев подчеркнул, что это случается не чаще, чем при других штаммах. Связано это с отеком носоглотки, который блокирует евстахиевы трубы, влияя на слух человека.

Что касается других возможных осложнений, то они обычно те же самые, что при заболевании гриппом других штаммов, подчеркнул врач. Среди них он перечислил пневмонии, миокардиты, перикардиты и другие поражения сердечной мышцы. Редко может развиться гриппозный энцефалит, а вот среди наиболее часто встречающихся последствий – отиты и синуситы.

«Отит — это вообще для гриппа частая история, для гонконгского не чаще, чем для других», — подчеркнул терапевт.

Он напомнил, что по-прежнему самой эффективной мерой защиты от заражения гриппом остается вакцинация. Кроме того, по его словам, важную роль играют противовирусные препараты прямого действия, которые следует принимать в первые 48 часов после появления симптомов. Такие лекарства способны снижать риски осложнений и способствовать более быстрому выздоровлению. Хухрев также отметил, что такие препараты можно использовать в профилактических целях, когда один из членов семьи болен. Это на сто процентов снизит риск заражения, заключил он.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что основной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще впереди. Он ожидает резкий рост числа заражений после 20 января. По мнению академика, это связано с возвращением школьников к учебе после зимних каникул.

Ранее врач раскрыла главные симптомы гонконгского гриппа.

