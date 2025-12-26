Врачи спасли москвича от слепоты с помощью прокола в паху

Московские медики спасли пациента, который мог остаться слепым. Об этом сообщает минздрав региона.

Мужчина обратился в местную больницу и пожаловался на головную боль. Также специалисты заметили у него опущенное веко. После обследования выяснилось, что у москвича каротидно-каверзное соустье – аномалия, при которой нарушается кровоток в глазу. Таким образом, он мог лишиться зрения.

«Через крошечный прокол в паху провели микроинструменты по сосудам прямо к проблемному участку в головном мозге и «запечатали» его изнутри», – рассказал заведующий отделением.

После необходимых манипуляций мужчина перестал жаловаться на головную боль. Также ему назначили терапию, после которой зрение полностью восстановилось.

На данный момент с ним все хорошо, но он продолжает наблюдаться у специалистов.

До этого в Москве медики спасли мужчину, сердцебиение которого достигало 300 ударов в минуту. Специалисты выявили два нарушения ритма, которые могли привести к печальным последствиям. Операция прошла без осложнений, спустя пять дней пациента выписали.

Ранее врач из Приморья спасла жизнь иностранке на борту самолета.