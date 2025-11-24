Московские врачи спасли мужчину, у которого сердце билось со скоростью 300 ударов в минуту

В Москве врачи спасли пациента с сердцебиением 300 ударов в минуту

Врачи больницы имени Ерамишанцева спасли мужчину с двумя нарушениями ритма сердца, которые могли привести к летальному исходу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как рассказали кардиологи, пациент испытывал приступы учащенного сердцебиения около четырех лет, но в последнее время его сердце билось со скоростью 300 ударов в минуту, при норме 60-90 ударов. Во время диагностики у мужчины выявили фибрилляцию предсердий и синдром WPW.

Медики отметили, что при наличии таких патологий «фибрилляция предсердий у таких пациентов может перерасти в фибрилляцию желудочков, которая не совместима с жизнью».

«Единственным путем радикального лечения этой аритмии является катетерное прижигание этого аномального мышечного волокна. Процедура проходит под местной анестезией и длится около 30-40 минут, приводит к окончательному выздоровлению пациента и полному возвращению к социально активной жизни», — рассказал руководитель аритмологической службы ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Карапет Давтян.

Операция прошла без осложнений, через пять дней в стационаре мужчину выписали домой.

Ранее московские врачи спасли пациентку от тяжелого осложнения после удаления зубов мудрости.