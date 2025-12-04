На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане таможенники изъяли крупную партию афродизиака

Дагестанские таможенники изъяли 22 тонны контрафактного афродизиака
ФТС России

Дагестанские таможенники пресекли попытку провоза через территорию России более 22 тонн контрафактной эпимедиумной пасты. Об этом сообщили в Северо-Кавказское таможенном управлении.

Фуру, которая следовала транзитом из Грузии в Казахстан, остановили для проверки в пункте пропуска Яраг-Казмаляр. Согласно документам, в машине перевозился травяной мед, однако инспекторы усомнились в достоверности сведений после осмотра с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и приняли решение вскрыть груз.

Проверка подтвердила подозрения: вместо заявленного меда в картонных коробках обнаружили расфасованную в стеклянные банки и бумажные саше эпимедиумную пасту. По предварительным данным, рыночная стоимость продукции превышает 21 млн рублей.

Таможенники изъяли груз. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений при помещении товара под процедуру транзита. Санкции статьи предусматривают штрафы и конфискацию продукции.

Эпимедиумная паста — натуральная добавка на основе меда и экстрактов трав, которая используется в качестве природного афродизиака, стимулирующего выработку гормонов.

В конце ноября у пассажира из Вьетнама в аэропорту Уфы нашли голову крокодила. Сотрудники таможни обнаружили в его багаже чучело головы крокодила. Документов о приобретении деривата или сертификата на его ввоз у него не оказалось. Голову изъяли и отправили на экспертизу. Исследование установит, попадает ли чучело под перечень видов рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения согласно Конвенции СИТЕС.

Ранее на Украину попытались ввезти более 10 тысяч почтовых марок с Гитлером.

