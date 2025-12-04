В Дагестане таможенники изъяли крупную партию афродизиака

Дагестанские таможенники пресекли попытку провоза через территорию России более 22 тонн контрафактной эпимедиумной пасты. Об этом сообщили в Северо-Кавказское таможенном управлении.

Фуру, которая следовала транзитом из Грузии в Казахстан, остановили для проверки в пункте пропуска Яраг-Казмаляр. Согласно документам, в машине перевозился травяной мед, однако инспекторы усомнились в достоверности сведений после осмотра с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и приняли решение вскрыть груз.

Проверка подтвердила подозрения: вместо заявленного меда в картонных коробках обнаружили расфасованную в стеклянные банки и бумажные саше эпимедиумную пасту. По предварительным данным, рыночная стоимость продукции превышает 21 млн рублей.

Таможенники изъяли груз. В отношении перевозчика возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений при помещении товара под процедуру транзита. Санкции статьи предусматривают штрафы и конфискацию продукции.

Эпимедиумная паста — натуральная добавка на основе меда и экстрактов трав, которая используется в качестве природного афродизиака, стимулирующего выработку гормонов.

В конце ноября у пассажира из Вьетнама в аэропорту Уфы нашли голову крокодила. Сотрудники таможни обнаружили в его багаже чучело головы крокодила. Документов о приобретении деривата или сертификата на его ввоз у него не оказалось. Голову изъяли и отправили на экспертизу. Исследование установит, попадает ли чучело под перечень видов рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения согласно Конвенции СИТЕС.

Ранее на Украину попытались ввезти более 10 тысяч почтовых марок с Гитлером.