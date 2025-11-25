Мужчина привез из Вьетнама голову крокодила и попался российским таможенникам

В Уфе таможенники поймали в аэропорту мужчину с головой крокодила

Пассажира из Вьетнама поймали в аэропорту Уфы с головой крокодила. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление ФТС России.

Все случилось при прибытии рейса из Вьетнама в уфимский аэропорт. Сотрудники таможни обнаружили в багаже одного из пассажиров чучело головы крокодила — мужчина следовал через зеленый коридор. Документов о приобретении деривата или сертификата на его ввоз у него не оказалось.

Голову изъяли и отправили на экспертизу. Исследование установит, попадает ли чучело под перечень видов рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения согласно Конвенции СИТЕС. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

