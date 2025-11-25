На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина привез из Вьетнама голову крокодила и попался российским таможенникам

В Уфе таможенники поймали в аэропорту мужчину с головой крокодила
true
true
true
close
Федеральная таможенная служба

Пассажира из Вьетнама поймали в аэропорту Уфы с головой крокодила. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление ФТС России.

Все случилось при прибытии рейса из Вьетнама в уфимский аэропорт. Сотрудники таможни обнаружили в багаже одного из пассажиров чучело головы крокодила — мужчина следовал через зеленый коридор. Документов о приобретении деривата или сертификата на его ввоз у него не оказалось.

Голову изъяли и отправили на экспертизу. Исследование установит, попадает ли чучело под перечень видов рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения согласно Конвенции СИТЕС. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Ранее в Татарстане таможенники не дали ввезти в регион изделия из кожи редких змей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами