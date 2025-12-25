Эксперт объяснила, почему корпоративы теряют популярность

В последнее время работники все чаще начинают отказываться от участия в корпоративных мероприятиях. Основными причинами такого решения могут быть потеря интереса, неактуальностью предложенного формата или неудобное время проведения. Об этом «Известиям» рассказала операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

Специалист подчеркнула, что корпоратив позволяет укреплять связи между коллегами и целыми подразделениями, которые не взаимодействуют в рабочие дни.

«Кроме того, корпоративы представляют для новых сотрудников отличную возможность в неформальной обстановке влиться в коллектив. Совместное празднование создает эмоциональный фундамент, который позволяет легче справляться с рабочими сложностями, разгрузиться и понизить уровень стресса», — отметила она.

По словам эксперта, отказ от участия в корпоративе может быть вызван неудобным временем проведения или неактуальностью предложенного формата.

Помимо этого, сценарии мероприятий во многих компаниях стали привычными, из-за чего у сотрудников пропадает к ним интерес. Специалист объяснила, что следует предлагать оригинальные форматы и с осторожностью подходить к экспериментам, которые могут не найти отклика у работников.

Привлечь сотрудников на мероприятие удастся, если собрать их идеи. Филиппова объяснила, что благодаря этому получится понять интересы коллектива и организовать корпоратив так, чтобы он удовлетворил потребности большинства работников.

Психолог Ангелина Сурина до этого говорила, что отказ от новогоднего корпоратива может лишить сотрудников «частички родственной души», которая позволяет рабочей команде стать по-настоящему близкой. По ее словам, такие встречи работают как тимбилдинг, поскольку люди раскрывают свои личные качества перед другими сотрудниками.

