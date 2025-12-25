На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, почему корпоративы теряют популярность

Эксперт Филиппова: сотрудники не хотят идти на корпоратив из-за потери интереса
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В последнее время работники все чаще начинают отказываться от участия в корпоративных мероприятиях. Основными причинами такого решения могут быть потеря интереса, неактуальностью предложенного формата или неудобное время проведения. Об этом «Известиям» рассказала операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова.

Специалист подчеркнула, что корпоратив позволяет укреплять связи между коллегами и целыми подразделениями, которые не взаимодействуют в рабочие дни.

«Кроме того, корпоративы представляют для новых сотрудников отличную возможность в неформальной обстановке влиться в коллектив. Совместное празднование создает эмоциональный фундамент, который позволяет легче справляться с рабочими сложностями, разгрузиться и понизить уровень стресса», — отметила она.

По словам эксперта, отказ от участия в корпоративе может быть вызван неудобным временем проведения или неактуальностью предложенного формата.

Помимо этого, сценарии мероприятий во многих компаниях стали привычными, из-за чего у сотрудников пропадает к ним интерес. Специалист объяснила, что следует предлагать оригинальные форматы и с осторожностью подходить к экспериментам, которые могут не найти отклика у работников.

Привлечь сотрудников на мероприятие удастся, если собрать их идеи. Филиппова объяснила, что благодаря этому получится понять интересы коллектива и организовать корпоратив так, чтобы он удовлетворил потребности большинства работников.

Психолог Ангелина Сурина до этого говорила, что отказ от новогоднего корпоратива может лишить сотрудников «частички родственной души», которая позволяет рабочей команде стать по-настоящему близкой. По ее словам, такие встречи работают как тимбилдинг, поскольку люди раскрывают свои личные качества перед другими сотрудниками.

Ранее россиянам рассказали, какие новые традиции могут заменить классические корпоративы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами