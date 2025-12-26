На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое жителей Адыгеи осуждены за вербовку в религиозную секту

Суд приговорил к срокам двоих жителей Адыгеи за вербовку в экстремистскую секту
Shutterstock

Двое жителей Адыгеи получили сроки за вовлечение в деятельность экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Второй фигурант получил условный срок длиной в четыре года с ограничением свободы на один год. Уголовное дело проходило по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

По данным следствия, в период с июня 2021 года по декабрь 2024 года мужчины привлекали жителей Адыгейска к участию в деятельности религиозной организации, несмотря на признание ее экстремистской в 2017 году.

23 декабря Новосибирский областной суд оставил в силе приговор руководителям религиозного движения «Церковь последнего завета» («Община Виссариона»). Напомним, главу секты Сергея Торопа приговорили к 12 годам лишения свободы, а его сторонников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина — к 12 и 11 годам соответственно.

Ранее в Алтайском крае задержали сектантов, «прокачивающих» предпринимателей.

