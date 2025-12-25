Россиянин стал фигурантом дела о финансировании террористической организации

В Нижегородской области мужчину арестовали по делу о финансировании терроризма

Житель Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела о финансировании запрещенной террористической организации. Об этом сообщил Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Мужчина перевел некоторую сумму денег на счет организации, признанной террористической на территории России. В связи с этим его заключили под стражу, говорится в материале.

При этом ФСБ предоставила журналистам видеозапись допроса фигуранта. На ней россиянин жалуется на иностранных кураторов, которые небедно живут на Западе и в то же время вынуждают простых граждан РФ рисковать своими жизнями.

23 декабря суд приговорил жителя Брянска к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в финансировании терроризма. Как рассказали в Следственном комитете РФ, в период с мая 2023 года по февраль 2024 года мужчина перечислял деньги на электронный кошелек, используемый на нужды неназванного межрегионального общественного движения. Данная организация была внесена в перечень террористических.

Ожидается, что первые два года подсудимый проведет в тюрьме. После этого его переведут в колонию строгого режима.

Ранее житель Камчатки получил крупный штраф за призывы к терроризму в интернете.