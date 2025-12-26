Нутрициолог объяснила, как избежать ссор при готовке диетической еды для всей семьи

Диетолог Кашапова: резкие изменения в рационе могут привести к ссорам в семье

Решение одного из членов семьи начать следить за своим питанием и похудеть может стать причиной недовольства у его близких, которые окажутся вынуждены есть низкокалорийные блюда. В такой ситуации важно соблюдать несколько правил, которые помогут найти общий язык с родными. Об этом Life рассказала нутрициолог и автор системы «Код стройности» Юлия Кашапова.

Эксперт объяснила, что важно не навязывать близким свое решение изменить рацион, а убеждать их.

«Принуждение к резким изменениям в рационе может привести к обратному эффекту: агрессии, ссорам и отказу от здорового питания. Каждый член семьи имеет свои потребности и предпочтения. Снижение веса должно быть добровольным решением, основанным на понимании пользы для здоровья», — предупредила она.

По словам нутрициолога, важно сделать переход к правильному питанию увлекательным процессом, которым будут заняты все члены семьи. Стоит превратить покупку продуктов в семейное мероприятие. Также рекомендуется вместе с родными изучать состав пищи, обращая внимание на содержание жиров, искусственных добавок, сахара и соли.

Помимо этого, на видном месте дома следует поставить корзину с фруктами, которая заменит вредные сладости, а сахар заменить на мед. Вместо соли эксперт посоветовала использовать специи.

Она добавила, что вместе с детьми можно приготовить полезные блюда, а также организовать пикник на природе.

