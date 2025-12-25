На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог перечислила главные ошибки новогоднего застолья

Диетолог Медведева: многочасовое сидение за новогодним столом вредит организму
true
true
true
close
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые распространенные ошибки во время новогоднего застолья могут обернуться проблемами со здоровьем, из-за которых есть риск оказаться в больнице. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила врач-диетолог Зинаида Медведева.

«Кусочничать весь день в ожидании банкета — это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании Скорой помощи. В медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники — панкреатиты», — объяснила специалист.

Другой ошибкой диетолог назвала употребление большого количества тяжелых салатов с майонезом. Организму сложно переварить такие блюда. Помимо этого, они быстро портятся и становятся причиной отравлений.

По словам эксперта, также организму вредит многочасовое сидение за столом. Отсутствие физической активности замедляет пищеварение, поэтому необходимо делать перерывы и больше двигаться.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что в новогоднюю ночь следует ограничиться 100-150 граммами селедки под шубой и таким же количеством оливье. Помимо этого, по ее словам, безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 миллилитров для мужчин.

Ранее россиянам посоветовали начинать подготовку к новогоднему застолью за 3-5 дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами