Диетолог перечислила главные ошибки новогоднего застолья

Некоторые распространенные ошибки во время новогоднего застолья могут обернуться проблемами со здоровьем, из-за которых есть риск оказаться в больнице. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила врач-диетолог Зинаида Медведева.

«Кусочничать весь день в ожидании банкета — это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании Скорой помощи. В медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники — панкреатиты», — объяснила специалист.

Другой ошибкой диетолог назвала употребление большого количества тяжелых салатов с майонезом. Организму сложно переварить такие блюда. Помимо этого, они быстро портятся и становятся причиной отравлений.

По словам эксперта, также организму вредит многочасовое сидение за столом. Отсутствие физической активности замедляет пищеварение, поэтому необходимо делать перерывы и больше двигаться.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что в новогоднюю ночь следует ограничиться 100-150 граммами селедки под шубой и таким же количеством оливье. Помимо этого, по ее словам, безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 миллилитров для мужчин.

Ранее россиянам посоветовали начинать подготовку к новогоднему застолью за 3-5 дней.