Судно для поисков лайнера MH370 направилось в Австралию

К берегам Австралии направили судно для поисков пропавшего в 2014 году MH370

Специализированное судно компании Ocean Infinity направилось к западному побережью Австралии для поисков пропавшего более десяти леи рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные морского слежения.

«Судно Armada 86 05 длиной 86 метров, ходящее под флагом Сингапура, 23 декабря отправилось из района якорной стоянки у порта Квинана в южную часть Индийского океана, где уже искали пропавший самолет», — сказано в материале.

Известно, что Armada 86 05 представляет собой платформу для запуска автономных подводных аппаратов. Оно также может исследовать дно моря на большой глубине, отмечает агентство. По его данным, активная фаза поисков стартует 30 декабря.

До этого сообщалось о возобновлении поисков самолета, пропавшего 11 лет назад во время выполнения рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Гражданский самолет Boeing 777-200, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предположительно, воздушное судно авиакомпании Malaysia Airlines потерпело крушение в южной части Индийского океана. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе один российский турист. Поисковая операция продолжалась три года и финансировалась сразу несколькими странами. Однако обломки самолета так и не были обнаружены.

