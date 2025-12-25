Онищенко опроверг данные о волне заболеваемости «гонконгским гриппом» в России

Утверждения журналистов и некоторых эпидемиологов, называющих наблюдаемую в России вспышку вируса H3N2 «гонконгским гриппом», являются ошибочными. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

«Термина «гонконгский грипп» не существует. Есть грипп H3N2, который имеет иное наименование. Впервые он был зафиксирован в 1973 году, и тогда его действительно называли гонконгским. Однако вирус претерпел изменения, и сейчас это уже не тот «гонконгский грипп», — заявил академик.

По мнению Онищенко, сообщения СМИ о волне «гонконгского гриппа» являются «журналистскими выдумками» и «безграмотными заявлениями». Он также подчеркнул, что вакцина, использованная для иммунизации 80 миллионов россиян, эффективна против штамма H3N2.

25 декабря Онищенко заявил, что основной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще впереди. Он ожидает резкий рост числа заражений после 20 января. По мнению академика, это связано с возвращением школьников к учебе после зимних каникул.

