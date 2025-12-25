На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко опроверг данные о волне заболеваемости «гонконгским гриппом» в России

Онищенко: вспышку вируса H3N2 ошибочно называют гонконгским гриппом
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Утверждения журналистов и некоторых эпидемиологов, называющих наблюдаемую в России вспышку вируса H3N2 «гонконгским гриппом», являются ошибочными. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

«Термина «гонконгский грипп» не существует. Есть грипп H3N2, который имеет иное наименование. Впервые он был зафиксирован в 1973 году, и тогда его действительно называли гонконгским. Однако вирус претерпел изменения, и сейчас это уже не тот «гонконгский грипп», — заявил академик.

По мнению Онищенко, сообщения СМИ о волне «гонконгского гриппа» являются «журналистскими выдумками» и «безграмотными заявлениями». Он также подчеркнул, что вакцина, использованная для иммунизации 80 миллионов россиян, эффективна против штамма H3N2.

25 декабря Онищенко заявил, что основной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще впереди. Он ожидает резкий рост числа заражений после 20 января. По мнению академика, это связано с возвращением школьников к учебе после зимних каникул.

Ранее россиянам рассказали, чем опасен «гонконгский грипп».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами