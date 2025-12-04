На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили шансы на полную блокировку всех VPN-сервисов

Институт исследований интернета: все VPN в России заблокировать невозможно
Depositphotos

В России сегодня блокируются наиболее популярные VPN-сервисы. Закрыть доступ к каждому из них Роскомнадзор не сможет – это будет бесконечная борьба. Об этом в беседе с НСН заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Она напомнила, что РКН придерживается последовательной политики по исполнению российского законодательства, в том числе по доступу к заблокированным ресурсам. При этом, хотя средства блокировки обходных вариантов все время совершенствуются, не менее быстро развиваются средства противодействия подобным механизмам.

«Блокируются сейчас только наиболее популярные средства обхода блокировок, а менее популярные VPN вряд ли получится обрубить. Это бесконечная борьба», — пояснила Левова.

От всеобщего интернета в борьба за чистоту информационного пространства россиян точно не отключат, убеждена эксперт. По ее словам, это технически сделать слишком сложно, если речь идет о блокировке VPN-протоколов. Что касается блокировки зарубежного сегмента интернета, то это также не представляется возможным – в этом случае «полетят» многие сервисы внутри страны, включая банковскую систему и мобильную связь, объяснила специалист. Она объяснила это тем, что Россия по-прежнему в вопросах технологий находится в «догоняющем» положении.

«У нас архитектура Сети изначально была сильно связана с международным сегментом, построить заново сложно», — заключила эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор усилил блокировку зашифрованного интернет-трафика в целях усиления борьбы с VPN. Речь идет об инструментах, которые ведомство устанавливает на сетях операторов связи в России для борьбы с внешними угрозами. В частности, таким образом блокируется доступ к запрещенным ресурсам. Причем ведется блокировка трех протоколов VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP, которые стали массово использоваться россиянами в последние месяцы. В отличие от других протоколов, VLESS оставляет минимум технических следов, что долгое время затрудняло его обнаружение. Теперь же системы научились определять его по косвенным признакам.

Ранее эксперт объяснил сообщения о блокировке интернета за использование VPN.

