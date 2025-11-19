Политолог прокомментировала высылку 50 граждан Украины из США

Политолог Шеслер: массовой высылки украинцев из стран Запада не будет

Массовой высылки граждан Украины из стран Запада пока не будет. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер, комментируя депортацию из США 50 украинцев. По ее словам, каждый случай выдворения иностранца сопровождается трудоемкими и затратными для государства процедурами.

«В Германии в последнее время звучат заявления о необходимости вернуть на родину украинцев в возрасте 18-22 лет. Но говорить легко, а перейти к непосредственному исполнению этого немецкие власти не могут, потому что у них существуют очень жесткие законодательные процедуры, и каждый случай индивидуален», — отметила эксперт.

Провести через границу сотни тысяч беженцев абсолютно нереально, добавила она.

Как сообщил накануне спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей из Соединенных Штатов было возвращено 50 украинцев.

Также он отметил, что украинская сторона получала от американских властей информацию о намерениях Вашингтона депортировать выходцев с Украины без гражданства США.

