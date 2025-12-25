На подлете к Москве уничтожили беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Утром 25 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом сбили три беспилотника. По его словам, один из БПЛА был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», еще один — с помощью стрелкового оружия, а последний — подразделением «БАРС-Крым».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник.

Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. 12 дронов сбили над Тульской областью, еще 11 — над Калужской.

Ранее в РФ пообещали удивить Украину подводными дронами.