Воспитательница детсада ударила ребенка во время ужина и поплатилась

Младшего воспитателя накажут за избиение ребенка в детсаду на Ямале

Воспитательница избила ребенка во время ужина в детском саду на Ямале. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

По данным ведомства, младший воспитатель детсада «Теремок» в Тазовском районе ЯНАО «применила непедагогические методы воспитания» к одному из детей, оставив ссадины на его лице. Инцидент произошел во время ужина в помещении детской группы.

Районная прокуратура инициировала проверку и внесла в адрес заведующего учреждением представление, а другие сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Против воспитательницы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

До этого воспитательница в детсаду насильно кормила годовалую девочку, пока ее не стошнило. По версии следствия, также она заткнула рот восьмимесячному ребенку слюнявчиком и накрыла его лицо одеялом, а 10-месячному ребенку нанесла удар по руке и намеренно бросила на пол люльку, где находился младенец.

