Воспитательница в детсаду насильно кормила годовалую девочку, пока ее не стошнило

Straits Times: в Сингапуре воспитательница насильно кормила и избивала младенцев
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Воспитательницу из Сингапура обвинили в жестоком обращении с тремя детьми, находившимися под ее присмотром. Об этом сообщает газета The Straits Times.

В сентябре 2024 года 36-летняя женщина якобы насильно кормила годовалого ребенка, пока его не стошнило, и даже била по лицу и спине.

По версии следствия, также она заткнула рот восьмимесячному ребенку слюнявчиком и накрыла его лицо одеялом, а 10-месячному ребенку нанесла удар по руке и намеренно бросила на пол люльку, где находился младенец.

Женщине предъявили обвинения по трем пунктам в соответствии с нарушением Закона о детях и молодежи. Если ее признают виновной, ей грозит штраф до 8000 сингапурских долларов (около 490 тыс. рублей), тюремное заключение до восьми лет или оба наказания одновременно.

Ранее родители обвинили воспитателей детского сада в пьянстве на рабочем месте.

