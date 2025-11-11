На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер схватил за шею шестилетнего мальчика в иркутском детсаду

В Иркутске тренер применил силу к дошкольнику на глазах у других детей
close
Depositphotos

В Иркутске тренер якобы применил силу к шестилетнему ребенку в детсаду. Об этом стало известно kp.ru.

В конце сентября мать шестилетнего Миши (имя изменено — прим. ред.) забрала его из детского сада и заметила на шее синяки. Женщина спросила, кто их оставил. Ребенок ответил, что это сделал учитель физкультуры. По словам Марии, воспитатели иногда строго наказывают ее сына за гиперактивность, но на применение к нему грубой силы Миша никогда раньше не жаловался.

После инцидента Мария поговорила с другими детьми и те рассказали, что на уроке физкультуры мальчики шумели и шутили, а тренер разозлился и поднял руку на ребенка. Сам Миша рассказал, что мужчина схватил его за шею и поднял вверх, а затем оттащил за ухо в угол. Эту же версию подтвердила девочка из группы.

В больнице зафиксировали телесные повреждения, и мать мальчика подала заявление в полицию. Администрация детского сада встала на сторону преподавателя. Кроме того, руководство отказалось предоставить женщине записи с видеокамер, которые есть в спортзале. СК по Иркутской области уже возбудил уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил в соцсетях, что специалисты управления образования провели служебное расследование и не нашли подтверждений применения насилия. Сейчас с ребенком работает психолог, а мама планирует перевести его в другой детсад.

Ранее в Германии воспитательница попала под суд за массовые оскорбления двухлеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами