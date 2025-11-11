Тренер схватил за шею шестилетнего мальчика в иркутском детсаду

В Иркутске тренер применил силу к дошкольнику на глазах у других детей

В Иркутске тренер якобы применил силу к шестилетнему ребенку в детсаду. Об этом стало известно kp.ru.

В конце сентября мать шестилетнего Миши (имя изменено — прим. ред.) забрала его из детского сада и заметила на шее синяки. Женщина спросила, кто их оставил. Ребенок ответил, что это сделал учитель физкультуры. По словам Марии, воспитатели иногда строго наказывают ее сына за гиперактивность, но на применение к нему грубой силы Миша никогда раньше не жаловался.

После инцидента Мария поговорила с другими детьми и те рассказали, что на уроке физкультуры мальчики шумели и шутили, а тренер разозлился и поднял руку на ребенка. Сам Миша рассказал, что мужчина схватил его за шею и поднял вверх, а затем оттащил за ухо в угол. Эту же версию подтвердила девочка из группы.

В больнице зафиксировали телесные повреждения, и мать мальчика подала заявление в полицию. Администрация детского сада встала на сторону преподавателя. Кроме того, руководство отказалось предоставить женщине записи с видеокамер, которые есть в спортзале. СК по Иркутской области уже возбудил уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил в соцсетях, что специалисты управления образования провели служебное расследование и не нашли подтверждений применения насилия. Сейчас с ребенком работает психолог, а мама планирует перевести его в другой детсад.

