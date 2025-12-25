Аэропорт Жуковский приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Жуковского введены ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Жуковского (Раменское) введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в аэропорту Калуги (Грабцево). По словам Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аэропорт Калуги приостанавливал работу днем 25 декабря. Представитель Росавиации уточнял, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Спустя примерно 1,5 часа авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее в аэропорту Внуково девушка застряла в капсульном отеле.