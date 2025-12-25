Финансист Миндича собирается вернуться на Украину

Александр Цукерман, которого называют главным финансистом Тимура Миндича – фигуранта коррупционного скандала, бежавшего с Украины, заявил о планах вернуться в страну, несмотря на то, что объявлен в розыск. Планами он поделился в интервью украинскому изданию «Украинская правда», отрывок которого опубликован на YouTube-канале издания.

«Да, собираюсь возвращаться на Украину», — заявил Цукерман

В настоящее время Цукерман, как и Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, проживает в Израиле. Сам Миндич сообщал украинским СМИ, что не намерен возвращаться на Украину. В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило обоих в розыск.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич. Незадолго до обысков он покинул Украину.

Ранее против «кошелька» Зеленского возбудили новое уголовное дело.