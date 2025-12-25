На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина сфотографировал редчайшего розового утконоса во время рыбалки

ABC News: в Австралии редкий розовый утконос попал на камеру рыбака
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Во время рыбалки на отдаленной реке житель Мельбурна Коди Стилиану заметил утконоса с необычной розовой окраской, предположительно являющейся результатом альбинизма. Подобные случаи у утконосов встречаются крайне редко: за последние два столетия подтверждено около двенадцати наблюдений, пишет ABC News.

Стилиану рассказал, что увидел под поверхностью воды светлую фигуру, которую сначала принял за крупную рыбу, однако при более внимательном рассмотрении понял, что перед ним находится утконос. Животное имело светлую шерсть, розовый клюв и лапы — признаки нарушения нормальной пигментации. Рыбак назвал утконоса «Пинки».

По словам Стилиану, несколько лет назад он заметил похожего утконоса в том же районе, хотя тогда наблюдение было кратким. Он предполагает, что оба раза видел одно и то же животное, которое за прошедшее время выросло и стало крупнее. Во время недавней встречи утконос находился поблизости около пятнадцати минут, что позволило понаблюдать за ним и сделать фотографии. Чтобы не привлекать лишнего внимания к животному, австралиец предпочел не указывать точное местоположение реки.

Эколог дикой природы Джош Гриффитс отметил, что встретить утконоса в естественной среде и без того непросто, поскольку эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни и обычно живут одиночно. Он добавил, что альбинизм среди утконосов является редким явлением. Однако светлая окраска не обязательно снижает шансы выживания такой особи, поскольку в реках утконосы занимают достаточно высокое положение в пищевой цепи и имеют мало природных врагов.

Ранее редчайшее животное вышло к дороге в Северной Каролине и попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами