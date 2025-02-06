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Редчайший олень вышел к дороге в Северной Каролине и попал на видео

В Северной Каролине очевидцы сняли на видео редчайшего оленя

В США в штате Северная Каролина автомобилисты запечатлели оленя-альбиноса. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как белый олень стоит на обочине дороги, а затем уходит в лес. На 30 тысяч особей приходится всего один такой альбинос.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобили с проблесковыми маяками отпугивают тигров. Так жителям Красноармейского района помогают добраться до работы.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, как белый автобус приехал за работниками, при этом по дороге едет автомобиль с включенными проблесковыми маяками. По словам автора видео, таким образом местные жители отпугивают тигров и помогают людям добраться до работы.

На другом видео видно, как тигр пришел к дому, осмотрелся по сторонам и ушел. Источник сообщает, что этот тигр несколько дней назад съел собаку.

Кроме того, в Приморском крае автомобилисты заметили трех амурских тигров, которые вышли к дороге.

Ранее в Приморье тигр вышел к автомобилистам.

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