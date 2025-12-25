Врач назвал признаки, которые указывают на алкогольную зависимость

На алкогольную зависимость могут указывать разные факторы, в числе которых ожидание момента употребления спиртного. Об этом Life рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Алексей Решетун.

Специалист предупредил, что алкогольная зависимость может сформироваться крайне быстро. Если человек пьет спиртное хотя бы один раз в неделю, это уже можно считать хроническим употреблением. При этом систематическое употребление раз в две недели также свидетельствует о формировании зависимости.

По словам врача, бытовыми признаками алкогольной зависимости являются ожидание момента употребления, ассоциация праздников и отдыха с алкоголем, а также восприятие времяпрепровождения в компании исключительно с участием спиртного.

Решетун подчеркнул, что если все эти признаки присутствуют, то это говорит о наличии психологической зависимости.

До этого ученые Исследовательского института Скриппс установили, что алкогольная зависимость нарушает работу двух сигнальных систем мозга, связанных со стрессом. Это может объяснять высокую склонность к рецидивам.

