Россиян предупредили об опасности домашних настоек

Домашние настойки, приготовленные на травах и ягодах, вредят здоровью не меньше, чем другие алкогольные напитки. Об этом в разговоре с Life предупредил ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Пироговского Университета Алексей Решетун.

Специалист объяснил, что настойки делают путем настаивания различных растительных или других веществ на этиловом спирте или водке. Добавляемые компоненты, которые сами по себе бывают полезны, в данном случае выступают лишь в качестве вкусовых добавок и ароматизаторов. При этом в составе настоек их положительный эффект суммируется с токсическим действием алкоголя.

По словам эксперта, вне зависимости от того, на каком именно сырье приготовлен напиток, при употреблении этанол оказывает разрушительное воздействие на весь организм.

«Для настоек обычно используется относительно чистая спиртовая основа. Однако это не отменяет того факта, что основным повреждающим агентом в обоих случаях остается этиловый спирт», — отметил Решетун.

По его словам, домашние настойки оказывают разрушительное воздействие на печень, сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на весь организм в целом.

Медицинский работник Валерия Зарецкая до этого опровергла мнение, что южнокорейский напиток соджу является более безопасным алкоголем. По ее словам, главным фактором риска остается общее количество потребленного этанола, находящегося в составе.

