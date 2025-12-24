На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный воронежец из мести поджег дом с возлюбленной и ребенком внутри

В Воронеже мужчина едва не сжег заживо возлюбленную и ее ребенка
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Воронежской области Аннинский районный суд вынес приговор по делу об умышленном поджоге дома, мужчина, решивший отомстить своей бывшей сожительнице, поджег дом ее матери. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в феврале 2025 года в селе Старая Чигла. По данным суда, 36-летний житель Воронежа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к дому своей бывшей гражданской жены. После ссор она уехала с ребенком к своей матери.

Из мести мужчина облил стену крыльца дома привезенным с собой бензином и поджег его. После того как пламя разгорелось, он выбил входную дверь и проник внутрь, чтобы вывести возлюбленную, ее ребенка и бывшую свекровь из горящего дома. Пожар удалось потушить благодаря местным жителям, никто не пострадал.

Суд признал мужчину виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. С учетом признания вины и раскаяния ему назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

Ранее пьяный житель Кубани избил знакомого, облил его бензином и поджег.

