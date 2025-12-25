Стало известно, может ли гонконгский грипп обойти российскую вакцину

Активно распространяющийся вирус гонконгского гриппа H3N2 не обходит действие российской вакцины, заверил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В нем нет особых изменений, которые позволили бы не реагировать на выработанный с помощью прививки иммунитет, заявил он в пресс-центре НСН.

«Сейчас у нас в той вакцине, которой Минздрав привил более 80 миллионов человек в нашей стране, грипп H3N2 есть. Эти граждане, так или иначе, отреагировали, их иммунная система к этому вирусу подготовилась», — отметил специалист.

По его словам, этот грипп генетически действительно отличается от обычного, но не сильно. Таких изменений, которые дали бы основания заявлять о неэффективности вакцины, в нем не произошло. Таким образом, вирус гриппа не может обойти иммунитет, выработанный в результате вакцинации, заключил Онищенко.

Напомним, также академик сообщил, что основной скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще только предстоит – число заразившихся резко увеличится с 20 января. Это связано с возобновлением занятий в школах после зимних каникул, объяснил специалист.

Ранее стало известно, что в РФ замедлился рост заболеваемости гонконгским гриппом.