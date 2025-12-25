Россиянам рассказали о пользе имбирных пряников

Специи и добавки, которые содержатся в имбирных пряниках, могут оказывать положительное влияние на самочувствие. Об этом kp.ru рассказала медицинский обозреватель Оксана Нараленкова.

«Особенный ингредиент — это имбирь. Исследования показывают, что он может помочь пищеварению, уменьшить тошноту и помочь в борьбе с простудой и гриппом. Также считается, что имбирь помогает контролировать вес, справляться с артритом и облегчает менструальные симптомы», — объяснила специалист.

Помимо этого, полезным ингредиентом имбирных пряников является патока. В ней содержатся минералы и витамины группы B, участвующие в работе нервной системы и помогающие бороться с чувством усталости. Корица, которую также добавляют в пряники, может улучшить состояние кожи и обмен веществ. А мускатные орехи помогают поддерживать здоровье сердца.

Однако эксперт отметила, что имбирные сладости не стоит считать абсолютно полезной пищей. Их допустимо употреблять только в умеренных количествах.

Специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого предупредила, что важно заранее планировать новогоднее меню так, чтобы оно создавало праздничное настроение, а не становилось главной задачей вечера. По ее словам, благодаря такому подходу получится избежать проблем с ЖКТ.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к новогоднему застолью.