Россиянам рассказали, когда можно начинать давать ребенку карманные деньги

Психолог Дугенцова: ребенку стоит выдавать фиксированную денежную сумму
Регулярно давать ребенку карманные деньги можно уже в младшем школьном возрасте, чтобы он начал учиться ими распоряжаться. Об этом RT рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

Специалист объяснила, что следует купить ребенку копилку, которую он будет самостоятельно контролировать, понимая, когда он тратит деньги, а когда копит. При этом следует выдавать ребенку фиксированную сумму, а не платить ему за выполнение работы по дому. По словам психолога, в противном случае это может привести к отказу делать бытовые задачи без вознаграждения.

Размер суммы карманных денег должен быть ориентирован на актуальные школьные нужды, например, на питание. А процесс обучения финансовой грамотности должен идти постепенно и аккуратно. Необходимо рассказать ребенку, что такое копилка и для чего она нужна.

«Рассуждаем вместе с ним, каким образом он может сумму потратить, что он может сэкономить, что он может отложить, что он может купить, что он может не купить. И в начале вы это делаете вместе, фиксируете что-то вместе, когда идете в магазин какой-нибудь, потом потихонечку делегируете ему эту ответственность», — объяснила эксперт.

Также следует объяснять ребенку базовые понятия, такие как заработок и семейный бюджет.

Кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова до этого рассказала, что для детей лучше выбирать бумажные книги вместо электронных, чтобы чтение пошло на пользу и помогало развивать их воображение. По ее словам, электронные и интерактивные книги могут отвлекать внимание ребенка, потому что они хотят нажимать на кнопки, а не следить за сюжетом.

Ранее педагог рассказала, как организовать досуг детей в новогодние каникулы.

