Педагог рассказала, как организовать досуг детей в новогодние каникулы

Новогодние каникулы становятся временем, которое дети могут провести весело и с пользой. Однако для того чтобы избежать проблем, родителям важно заранее составить план досуга для своего ребенка. Об этом «Известиям» рассказала кандидат педагогических наук, автор книги «Родители. Возвращение смысла» Татьяна Цветкова.

Эксперт посоветовала еще до новогодних праздников зафиксировать вместе с ребенком на листке, чем он хочет заняться на каникулах. Благодаря совместному выбору желаний можно сформировать простое расписание, в котором будут чередоваться активные и спокойные дни.

При этом, по словам педагога, не стоит отчаянно держаться за план или полностью отменять его. Также она отметила, что в праздничный период можно внести небольшие изменения в распорядок дня, отходя ко сну чуть позже обычного. Однако базовая структура дня должна оставаться прежней.

Обязательным занятием в новогодние каникулы специалист назвала прогулки, например, на горке или на катке. Помимо этого, в это время можно возобновить чтение книг и просмотр мультфильмов, которые давно откладывались. Для этого стоит заранее подготовить подборку, которую потом можно будет обсудить с ребенком.

«Отдельную роль играют семейные ритуалы. Это могут быть совместное украшение елки, особенный вечерний чай, традиция читать сказку перед сном или делать общие фотографии в один и тот же день каникул. Именно такие повторяющиеся мелочи позже становятся для детей опорными воспоминаниями о семье», — отметила Цветкова.

Она также добавила, что следует заранее обсудить с ребенком, что во время новогодних каникул стоит реже пользоваться гаджетами, чтобы проводить время с семьей. Рекомендуется договориться о времени, когда устройства будут разрешены. Не менее важно определить, когда ребенок будет играть самостоятельно, напомнила педагог.

Семейный психолог Юлия Юданова до этого говорила, что перед наступлением Нового года важно навести порядок в доме, на рабочем месте и в голове, а также отпустить все ненужное. По ее словам, особое внимание следует уделить цифровому пространству, очистив телефон и компьютер от лишних файлов.

