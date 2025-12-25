На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ заочно осудили главу Сумского отдела военной службы правопорядка Токарева

СК: в РФ заочно осудили украинца Токарева за жестокое обращение с военнопленными
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Российский суд заочно приговорил начальника Сумского территориального отдела военной службы правопорядка, гражданина Украины Владимира Токарева к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с военнопленными. По данным следствия, в августе прошлого года Токарев умышленно допустил в отношении пленных бойцов посягательство на физическую неприкосновенность и акты насилия. Кроме того, он закрыл глаза на оскорбительное и унижающее обращение с военнопленными, в том числе со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

«По ходатайству военного следователя Токареву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что суд заочно лишил украинца свободы на 13 лет. Наказание он должен отбывать в колонии строгого режима.

23 декабря пресс-служба СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении украинского солдата Алексея Петракова. Его обвиняют в расправе над российским бойцом, взятым в плен на территории Донецкой народной республики.

Ранее в Европейском союзе признали актуальность проблемы пыток в тюрьмах Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами