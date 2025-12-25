В РФ заочно осудили главу Сумского отдела военной службы правопорядка Токарева

СК: в РФ заочно осудили украинца Токарева за жестокое обращение с военнопленными

Российский суд заочно приговорил начальника Сумского территориального отдела военной службы правопорядка, гражданина Украины Владимира Токарева к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с военнопленными. По данным следствия, в августе прошлого года Токарев умышленно допустил в отношении пленных бойцов посягательство на физическую неприкосновенность и акты насилия. Кроме того, он закрыл глаза на оскорбительное и унижающее обращение с военнопленными, в том числе со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

«По ходатайству военного следователя Токареву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что суд заочно лишил украинца свободы на 13 лет. Наказание он должен отбывать в колонии строгого режима.

23 декабря пресс-служба СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении украинского солдата Алексея Петракова. Его обвиняют в расправе над российским бойцом, взятым в плен на территории Донецкой народной республики.

Ранее в Европейском союзе признали актуальность проблемы пыток в тюрьмах Украины.