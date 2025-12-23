В России на украинского солдата завели уголовное дело за расстрел пленного россиянина

Следком завел дело на бойца ВСУ за убийство пленного в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бойца ВСУ, который застрелил взятого в плен российского военнослужащего в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, фигурантом дела стал солдат Алексей Петраков из войсковой части А-7036 Вооруженных сил Украины. Ему предъявлены обвинения по статье о жестоком обращении с военнопленным и применении запрещённых методов ведения войны, а также по статье об убийство, совершенном из-за идеологической и политической ненависти.

Следствие установило, что в августе 2025 года Петраков взял в плен российского военнослужащего в подвале одного из частных домов в населенном пункте Зеленое Поле ДНР. Российский солдат сообщил пленному, что пришел освобождать Украину от нацизма и поддерживает проведение специальной военной операции. Разозлившись на слова пленного и убедившись, что тот не представляет угрозы, Петраков расстрелял его из автомата.

15 августа 2025 года Петраков сам сдался в плен российским военнослужащим.

Во время расследования следователи собираются установить все обстоятельства совершенных Петраковым преступлений и дать им уголовно-правовую оценку.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.