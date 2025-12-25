На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель автобуса высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки

true
true
true
close
Shutterstock

В Ханты-Мансийске водитель автобуса высадил ребенка на холод из-за шоколадки. Об этом пишет «Вестник Сургутского района».

По словам родителя, все началось с мелочи. Его сын сел в автобус, достал шоколадку и откусил кусочек. Водитель заявил, что в салоне есть нельзя, ребенок
послушно убрал лакомство, но это не помогло.

В итоге его просто выставили на улицу в 40-градусный мороз. В деталях произошедшего разбираются прокуратура и СУ СК по региону.

До этого в Барнауле таксист выгнал на мороз двух пассажирок, одна из которых находилась на 9-м месяце беременности.

Ранее в Хабаровском крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

