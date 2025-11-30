Таксист выгнал беременную на мороз в Барнауле из-за просьбы включить печку

В Барнауле таксист выгнал на мороз женщину на 9-м месяце беременности из-за просьбы

В Барнауле водитель такси высадил женщину на 9-м месяце беременности после просьбы включить отопление в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаул 22».

Жительница города Ксения рассказала, что вызвала такси с беременной подругой. Когда пассажирки сели в машину, водитель разговаривал по телефону и не обращал на них внимания.

«Сиденья были ледяными, и пассажирки спросили включена ли печка. Но водитель, по их словам, проигнорировал вопрос и продолжил разговор», — отмечается в публикации.

После того, как пассажирки неоднократно потребовали прекратить разговор и обратить на них внимание, водитель заявил, что отменил заказ, и высадил пассажирок на улицу. Одна из них находится на 9 месяце беременности, на улице в этот момент был мороз -20 градусов.

