На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таксист выгнал беременную на мороз в Барнауле из-за просьбы включить печку

В Барнауле таксист выгнал на мороз женщину на 9-м месяце беременности из-за просьбы
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле водитель такси высадил женщину на 9-м месяце беременности после просьбы включить отопление в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Барнаул 22».

Жительница города Ксения рассказала, что вызвала такси с беременной подругой. Когда пассажирки сели в машину, водитель разговаривал по телефону и не обращал на них внимания.

«Сиденья были ледяными, и пассажирки спросили включена ли печка. Но водитель, по их словам, проигнорировал вопрос и продолжил разговор», — отмечается в публикации.

После того, как пассажирки неоднократно потребовали прекратить разговор и обратить на них внимание, водитель заявил, что отменил заказ, и высадил пассажирок на улицу. Одна из них находится на 9 месяце беременности, на улице в этот момент был мороз -20 градусов.

Ранее в Красноярске кусок чугунного люка влетел в салон машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами