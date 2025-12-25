На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, для кого полезен сон в обеденный перерыв

Сомнолог Гаврилова: в обеденный перерыв стоит спать 15−20 минут
true
true
true
close
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Сон в обеденный перерыв должен быть непродолжительным. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

Специалист отметила, что спать днем не стоит людям, страдающим от бессонницы, поскольку такой отдых ухудшает качество ночного сна.

«В то же время некоторые люди, жители больших городов, вынуждены очень рано вставать на работу и поздно ложиться. В течение недели у них накапливается дефицит сна, так как активный день слишком длинный. Тогда, безусловно, сон в обеденный перерыв принесет пользу», — объяснила она.

При этом сомнолог подчеркнула, что дневной сон не должен быть долгим. По ее словам, для перезагрузки достаточно спать от 15 до 20 минут. Если же отдых затянется и будет дольше 30 минут, есть риск, что пробуждение окажется тяжелым. Помимо этого, можно столкнуться с головной болью, разбитым состоянием, вялостью и замедлением мыслительного процесса. Также качество ночного сна может стать хуже.

Руководитель центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин до этого предупредил, что пробуждение по будильнику незаметно вредит здоровью организма. По его словам, регулярный недосып негативно влияет на иммунитет.

Ранее врач назвал пять привычек для улучшения самочувствия по утрам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами