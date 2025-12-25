Россиянам рассказали, для кого полезен сон в обеденный перерыв

Сон в обеденный перерыв должен быть непродолжительным. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

Специалист отметила, что спать днем не стоит людям, страдающим от бессонницы, поскольку такой отдых ухудшает качество ночного сна.

«В то же время некоторые люди, жители больших городов, вынуждены очень рано вставать на работу и поздно ложиться. В течение недели у них накапливается дефицит сна, так как активный день слишком длинный. Тогда, безусловно, сон в обеденный перерыв принесет пользу», — объяснила она.

При этом сомнолог подчеркнула, что дневной сон не должен быть долгим. По ее словам, для перезагрузки достаточно спать от 15 до 20 минут. Если же отдых затянется и будет дольше 30 минут, есть риск, что пробуждение окажется тяжелым. Помимо этого, можно столкнуться с головной болью, разбитым состоянием, вялостью и замедлением мыслительного процесса. Также качество ночного сна может стать хуже.

Руководитель центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин до этого предупредил, что пробуждение по будильнику незаметно вредит здоровью организма. По его словам, регулярный недосып негативно влияет на иммунитет.

Ранее врач назвал пять привычек для улучшения самочувствия по утрам.