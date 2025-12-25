На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали снежный покров к Новому году

Синоптик Позднякова: к Новому году в Москве сформируется снежный покров
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В ближайшие сутки в Москве и Московской области ожидается потепление, однако уже в пятницу циклон принесет сильный ветер и метель. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ночью будет снег, местами сильный, поднимется метель. Днем снег сохранится, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду», — уточнила специалист.

В субботу, по ее словам, погода останется облачной, местами возможен небольшой снег. Однако уже 28-29 декабря на столичный регион обрушатся устойчивые снегопады, которые сформируют к Новому году снежный покров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уходящий год может стать в столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Он призвал не забегать вперед с выводами, но признал, что год «очень теплый», напомнив об аномальных температурах воздуха в ноябре.

Ранее стало известно точное время наступления в России астрономической весны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами