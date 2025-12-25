Москвичам пообещали снежный покров к Новому году

Синоптик Позднякова: к Новому году в Москве сформируется снежный покров

В ближайшие сутки в Москве и Московской области ожидается потепление, однако уже в пятницу циклон принесет сильный ветер и метель. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ночью будет снег, местами сильный, поднимется метель. Днем снег сохранится, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду», — уточнила специалист.

В субботу, по ее словам, погода останется облачной, местами возможен небольшой снег. Однако уже 28-29 декабря на столичный регион обрушатся устойчивые снегопады, которые сформируют к Новому году снежный покров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уходящий год может стать в столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Он призвал не забегать вперед с выводами, но признал, что год «очень теплый», напомнив об аномальных температурах воздуха в ноябре.

