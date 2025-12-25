На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле анонсировали разговор Путина с девочкой, чье желание он исполнил

Песков: Путин поговорит с девочкой, чье желание исполнил в рамках «Елки желаний»
Валерий Шарифулин/Pool/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в четверг поговорит с девочкой, желание которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, общение пройдет во второй половине дня.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время уже исполнено более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

24 декабря сообщалось, что 11-летняя девочка Маша из Красноярского края получила щенка в качестве новогоднего подарка от президента России. В региональном правительстве уточнили, что девочка тайно от родителей отправила письмо в приемную главы государства, написав, что очень любит собак и мечтает о собственном питомце.

Подарком стал маленький мопс, которого Маша назвала Голди. Щенка школьнице передал глава Ермаковского округа Роман Куйчик.

Ранее Путин исполнил желание ребенка из ХМАО и пообщался с ним.

