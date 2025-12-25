На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев исполнит новогодние мечты детей

Дмитрий Медведев принял участие в акции «Елка желаний»
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба партии.

В рамках акции Медведев исполнит желание 12-летнего Ивана из Благовещенска, который мечтает получить на Новый год велосипед.

Также Медведев исполнит желание 16-летнего саратовца о хоккейном бауле, четырехлетней Вероники из Нижнего Новгорода об умной колонке и 14-летней Дарьи из Донецка, которая хочет побывать на съемках фильма.

«Интересное желание. Надо только подобрать хороший, интересный фильм, чтобы остались впечатления на всю жизнь», — отметил Медведев.

Напомним, в рамках «Елки желаний» россияне выбирают опубликованные желания детей и осуществляют их мечту. Всего в России уже исполнили желания 320 тыс. детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами