Медведев исполнит новогодние мечты детей

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба партии.

В рамках акции Медведев исполнит желание 12-летнего Ивана из Благовещенска, который мечтает получить на Новый год велосипед.

Также Медведев исполнит желание 16-летнего саратовца о хоккейном бауле, четырехлетней Вероники из Нижнего Новгорода об умной колонке и 14-летней Дарьи из Донецка, которая хочет побывать на съемках фильма.

«Интересное желание. Надо только подобрать хороший, интересный фильм, чтобы остались впечатления на всю жизнь», — отметил Медведев.

Напомним, в рамках «Елки желаний» россияне выбирают опубликованные желания детей и осуществляют их мечту. Всего в России уже исполнили желания 320 тыс. детей.