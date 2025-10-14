На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Для маньяков и лудоманов»: в России могут создать игорную зону в Республике Алтай

Минфин предложил открыть игорную зону в Республике Алтай
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM
Министерство финансов России разработало законопроект о создании новой игорной зоны в Республике Алтай. В ведомстве утверждают, что это позволит стимулировать развитие региона, увеличить турпоток и создать дополнительные рабочие места. В настоящее время в России действуют четыре игорные зоны, еще одна в Крыму находится в стадии проекта. Депутат Виталий Милонов раскритиковал предложение, заявив, что казино привлекут в регион «маньяков и лудоманов». По данным РСТ, в 2024 году Алтай посетили около 2,7 млн туристов.

Минфин России предложил создать новую игорную зону в Республике Алтай для привлечения туристов и стимула развития региона. Проект закона был опубликован на федеральном портале правовых актов.

«Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», — говорится в документе.

Сейчас законом предусмотрено создание в России игорных зон в Калининградской области, в Алтайском крае, в Приморском крае, в Краснодарском крае и зоны в Крыму, которая пока не была запущена.

«Принятие и реализация федерального закона позволят обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Будут просаживать деньги»

В ведомстве утверждают, что создание игорной зоны не повлияет на реализацию госпрограмм в регионе и не повлечет отрицательных финансово-экономических последствий.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал инициативу и заявил, что она привлечет в Республику Алтай только «маньяков и лудоманов», которые «будут просаживать деньги своей семьи в этих злачных местах».

«А сами безблагодатные деньги, вырученные от работы этих домов позора с этими шайтанскими рулетками — они не принесут блага, деньги будут, но блага от них и счастья никакого не будет. Поэтому надо сохранить духовную, моральную, нравственную чистоту Алтая от этих бесовских игрищ», — сказал он.

В свою очередь в Российском союзе туриндустрии считают, что создание игорной зоны повысит инвестиционную привлекательность региона.

«Ожидается значительное увеличение туристического потока из разных регионов страны. Республика Алтай известна своими природными богатствами и становится все более популярной как среди индивидуальных, так и среди организованных туристов», — отметили в РСТ.

В организации сообщили, что вместе с притоком инвестиций открытие зоны приведет к строительству отелей и гостиниц, улучшению дорожной сети и других условий для устойчивого роста туризма.

По данным РСТ, в 2024 году республику посетило около 2,7 млн туристов.

Правила игры

Азартные игры запрещены в России с 2009 года, когда вступил в силу федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Этот закон ограничил работу казино и игровых залов на всей территории РФ, кроме пяти специальных зон: «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Сочи) и «Азов-Сити» (Ростовская область, закрыта в 2019 году).

С 2021 года контроль за этой сферой дополнительно усилил Роскомнадзор: он блокирует нелегальные сайты, а финансовые организации обязаны пресекать переводы в пользу нелицензированных игровых операторов.

Согласно статистике Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), по итогам первого полугодия 2025 года совокупные налоговые поступления от четырех действующих игорных зон достигли 1,5 млрд рублей, что на 17,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом 30% общего дохода игорных зон формируется за счет неигровых видов деятельности, преимущественно гостиничного и ресторанного бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами