«Для маньяков и лудоманов»: в России могут создать игорную зону в Республике Алтай

Минфин России предложил создать новую игорную зону в Республике Алтай для привлечения туристов и стимула развития региона. Проект закона был опубликован на федеральном портале правовых актов.
«Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», — говорится в документе.
Сейчас законом предусмотрено создание в России игорных зон в Калининградской области, в Алтайском крае, в Приморском крае, в Краснодарском крае и зоны в Крыму, которая пока не была запущена.
«Принятие и реализация федерального закона позволят обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей Республики Алтай», — говорится в пояснительной записке к документу.
«Будут просаживать деньги»
В ведомстве утверждают, что создание игорной зоны не повлияет на реализацию госпрограмм в регионе и не повлечет отрицательных финансово-экономических последствий.
Однако депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал инициативу и заявил, что она привлечет в Республику Алтай только «маньяков и лудоманов», которые «будут просаживать деньги своей семьи в этих злачных местах».
«А сами безблагодатные деньги, вырученные от работы этих домов позора с этими шайтанскими рулетками — они не принесут блага, деньги будут, но блага от них и счастья никакого не будет. Поэтому надо сохранить духовную, моральную, нравственную чистоту Алтая от этих бесовских игрищ», — сказал он.
В свою очередь в Российском союзе туриндустрии считают, что создание игорной зоны повысит инвестиционную привлекательность региона.
«Ожидается значительное увеличение туристического потока из разных регионов страны. Республика Алтай известна своими природными богатствами и становится все более популярной как среди индивидуальных, так и среди организованных туристов», — отметили в РСТ.
В организации сообщили, что вместе с притоком инвестиций открытие зоны приведет к строительству отелей и гостиниц, улучшению дорожной сети и других условий для устойчивого роста туризма.
По данным РСТ, в 2024 году республику посетило около 2,7 млн туристов.
Правила игры
Азартные игры запрещены в России с 2009 года, когда вступил в силу федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Этот закон ограничил работу казино и игровых залов на всей территории РФ, кроме пяти специальных зон: «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Сочи) и «Азов-Сити» (Ростовская область, закрыта в 2019 году).
С 2021 года контроль за этой сферой дополнительно усилил Роскомнадзор: он блокирует нелегальные сайты, а финансовые организации обязаны пресекать переводы в пользу нелицензированных игровых операторов.
Согласно статистике Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), по итогам первого полугодия 2025 года совокупные налоговые поступления от четырех действующих игорных зон достигли 1,5 млрд рублей, что на 17,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом 30% общего дохода игорных зон формируется за счет неигровых видов деятельности, преимущественно гостиничного и ресторанного бизнеса.